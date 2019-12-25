中國財經

中國住房和城鄉建設部等6部門發布意見，整頓規範住房租賃市場秩序，提出要防範住房租賃金融風險，對住房租金貸款業務的貸款期限、貸款額度作出明確要求，加強對採取「高進低出」、「長收短付」等經營模式的高風險住房租賃企業監管。

住建部發布《關於整頓規範住房租賃市場秩序的意見》，並稱住房租賃市場存在發布虛假房源訊息、惡意克扣押金租金、違規使用住房租金貸款、強制驅逐承租人等問題，侵害租房群眾合法權益，影響社會和諧穩定。

《意見》要求嚴格登記備案管理，從事住房租賃活動的房地產經紀機構、住房租賃企業和網絡訊息平台，以及轉租住房10套以上的單位或個人，應當依法辦理市場主體登記；已備案的對外發布房源訊息的，應當對房源訊息真實性、有效性負責。

該意見並要求管控租賃金融業務，加強貸後管理，嚴格審查貸款用途，防止住房租賃企業形成資金池、加槓桿；住房租賃企業不得以隱瞞、欺騙、強迫等方式，要求承租人使用住房租金消費貸款，不得以租金分期、租金優惠等名義誘導承租人使用住房租金消費貸款。

住建部等加強對採取「高進低出」(支付房屋權利人的租金高於收取承租人的租金)，及「長收短付」(即收取承租人租金周期長於給付房屋權利人租金周期)經營模式的住房租賃企業的監管，指導住房租賃企業在銀行設立租賃資金監管賬戶，將租金、押金等納入監管賬戶。

中原地產分析師張大偉認為，長租公寓其實是金融化的二房東吃差價，業主與租戶的交付租金時間差變成資金池。