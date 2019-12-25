今日 09:39
中國財經
人民幣兌美元中間價報7.0067，較上日7.0119，上調52點子。
中間價較上日下午4時30分收報7.0075，升8點子；較晚上11時30分夜盤收報7.007，升3點子。
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