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特朗普:將與習近平舉行貿協簽署儀式

美國總統特朗普稱，就本月達成的美中貿易第一階段協議，將與中國國家主席習近平舉行簽署儀式。

道指標指收市回吐 納指輕微破頂



美股在平安夜當日只有半日市，三大指數收市個別發展，道指和標指回軟，納指溫和再創收市新高及即市新高。道指最多升25點，收市倒跌36點或0.13%。標普500指數跌0.02%。納指上揚0.08%，為連續第9個交易日創收市新高，盤中高位觸及8957點。波音737 Max危機持續，日前撤換行政總裁，周一股價反彈2.91%，周二回落1.35%。

13億人債到期 海航:開始付息還本



海航集團一筆13億元人民幣債券周二到期，市場關注其還債能力。海航於上交所發表公告，稱同日開始支付過去一年的利息，並償還本期債券本金。

美團任李樹斌為副總裁 擔任App部負責人



美團(03690)任命李樹斌為副總裁，擔任美團App部負責人，全面負責美團App部的管理工作。

焦點簡訊

￭ 美滙指數在近期高位靠穩，尾段持平報97.674；英鎊兌美元回揚0.2%，歐羅兌美元跌0.02%。

￭ 受套戥買盤支持，紐約2月期金升16.1美元或1.1%，每盎斯收報1504.80美元。

￭ 俄羅斯稱，只要減產有效果，會繼續與油組合作。紐約期油收市升1%；倫敦布蘭特期油升1.22%。

￭ 歐洲股指Stoxx 600收升0.14%，攀上歷來新高。英股升0.11%，法股近乎無升跌，德股假期休市。

￭ 北大方正集團因涉債券交易糾紛案，持有的逾11億股方正證券(601901.SH)股份，由12月20日起被司法輪候凍結，為期3年；持有的逾3000萬股中國高科(600730.SH)也被司法輪候凍結。

￭ 中國文化和旅遊部：今年首三季，國內旅遊人數按年增8.8%。

￭ 長實(01113)有份持股的亞騰資產管理等方，聯手以24.2億元人民幣，購入上海浦東一個商場。

￭ 中國鐵建(01186)旗下公司等組成聯合體，中標特色小鎮PPP項目，項目總投資約38.02億人民幣。