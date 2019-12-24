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今日 17:43 中國財經

國務院7方面部署穩就業

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中國國務院下發關於進一步做好穩就業工作的意見稱，當前國內就業形勢保持總體平穩，但國內外風險挑戰增多，穩就業壓力加大；要堅持把穩就業擺在更加突出位置，全力確保就業形勢總體穩定。

意見全文從支持企業穩定崗位、開發更多就業崗位、促進勞動者多渠道就業創業、大規模開展職業技能培訓、做實就業創業服務、做好基本生活保障和加強組織保障等七個方面進行具體部署。

在支持企業穩定崗位方面，意見表示將加大對企業金融支持，落實普惠金融定向降準政策，釋放的資金重點支持民營企業和小微企業融資；鼓勵銀行完善金融服務民營企業和小微企業的績效考核激勵機制，增加製造業中小微企業中長期貸款和信用貸款。

意見指出，發揮各級金融監管機構作用，鼓勵銀行為重點企業制定專門信貸計劃，對遇到暫時困難但符合授信條件的企業，不得盲目抽貸、斷貸。

同時，將階段性降低失業保險費率、工傷保險費率的政策，實施期限延長至2021年4月30日。

在開發更多就業崗位方面，意見指出，加大投資創造就業。合理擴大有效投資，適當降低部分基礎設施等項目資本金比例，加快發行使用地方政府專項債券，確保精準投入補短板重點項目。

穩定外貿擴大就業，研究適時進一步降低進口關稅和制度性成本，擴大出口信用保險覆蓋面、合理降低保費；培育壯大新動能拓展就業空間，加快5G商用發展步伐，深入推進戰略性新興產業集群發展工程，加強人工智能、工業互聯網等領域基礎設施投資和產業布局。

還要挖掘內需帶動就業，支持養老服務業發展，鼓勵汽車、家電、消費電子產品更新消費，有力有序推進老舊汽車報廢更新。

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