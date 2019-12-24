中國財經

國家外滙管理局副局長陸磊表示，2019年中國外滙市場供求基本平衡，總體呈現「四個穩」，即人民幣在全球貨幣中表現穩健平衡、國際收支基本平衡，外滙供求總體平衡，及國際儲備總量、結構、投向和回報自求平衡。明年外滙體制改革的重心是守住面、突破點、把好線。

陸磊在北京舉行的「國是論壇2019年會」上稱，守住面要堅決打好外滙市場防範化解金融風險攻堅戰，切實維護國家金融體系總體健康，加快完善跨境資本流動「宏觀審慎+微觀監管」管理框架。

他說，宏觀上要防止外部風險衝擊引發跨境資本異常流動，必須關口前移，必須更加精準地找到重要變量之間的必然關係，以市場化方式逆周期調節跨境資本的順周期波動；微觀上必須保持政策的穩定性、一致性和可預測性，嚴厲打擊虛假欺騙性外滙違法違規行為，維護外滙市場秩序。

陸磊指出，突破點是指繼續推進外滙供給側結構性改革，服務實體經濟，提升貿易投資自由化便利化。改革要點、制度要點、開放要點、兌換要點，統籌考慮經濟發展階段、金融市場狀況、金融穩定性要求，有序推進不可兌換項目的開放，提高可兌換項目的便利化水平。

進一步健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度；切實維護境外投資者合法權益，持續優化營商環境；支持上海自貿試驗區、雄安新區、粵港澳大灣區、海南自貿港等對外開放新高地建設。

三是把好線，加強科技金融與外滙市場融合，抓住監管科技發展這一主線。新一輪科技革命帶來了人工智能、大數據等創新技術廣泛應用，催生了一大批金融科技新業態。外管局搭建的跨境金融區塊鏈平台，是目前唯一一個中央國家機關在國家互聯網信息辦公室進行備案的區塊鏈平台。

陸磊稱，當局下一步將逐步擴大試點範圍，拓展區塊鏈技術在跨境融資、宏觀審慎管理的應用場景。同時，要推進外滙領域改革開放應對數字貨幣的前瞻性研究，探索新形勢下的外滙監管科技體系建設。

展望未來，他表示，外滙管理要在防控風險的前提下深化金融市場改革開放，把握好中國金融市場開放的時機和步調，在守住風險的前提下與更高水平的開放標準統籌平衡。穩步金融市場開放往更大範圍、更寬領域、更深層次走，實現開放從商品市場到要素市場，再到規則、規制、管理、標準等制度型開放，更好地服務經濟高質量發展需要。