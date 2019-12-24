中國財經

A股午後維持升幅，創業板漲逾1%。

上證指數現報2968點，升6點或0.21%，最高見2971點，升9點或0.31%，成交936.88億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10118點，升61點或0.62%，高見10131點，升75點或0.75%，成交1604.47億元。

滬深300指數報3976點，升9點或0.25%；創業板指數報1754點，漲18點或1.04%。

各板塊幾乎全線上升，有色金屬、化工股漲逾1%；石油、煤炭、水泥、金融、鋼鐵、電力、房地產股靠穩；農林牧漁、玻璃股偏軟。