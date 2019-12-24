中國財經

國務院總理李克強表示，中國堅持擴大對外開放不動搖，打開的大門不僅不會關上，而且會愈開愈大。

李克強在第七屆中日韓工商峰會上稱，雖然中國對韓國、日本貿易存在逆差，但不會因存在貿易逆差就大行保護主義。中日韓三國處在不同發展階段，經濟互補性強，要在已有良好基礎上，進一步發揮三國各自優勢，推動經貿合作更上一層樓，建立中日韓自貿區無疑是一個重要途徑。中國願與韓、日共同努力，推動中日韓自貿區談判盡快取得實質性進展，

他表示，這將是中日韓作為世界貿易大國，以實際行動堅定維護多邊主義和自由貿易，也將為三國攜手應對全球經濟下行風險、實現經濟穩定增長、加快區域經濟一體化進程注入新的活力。

他又稱，中國有不斷升級的超大規模市場，近14億民眾對優質商品和服務的需求進入快速增長階段，特別是在養老、健康、育幼等領域迫切需要增加服務供給。同時，中國正推進金融領域開放，韓、日企業在這些方面有比較突出的優勢，歡迎來華開展現代服務業和金融合作。

李克強表示，中國將在全面放開製造業的基礎上，加快服務業對外開放步伐，允許更多領域實行外商獨資經營，投資環境將更加公平、透明、可預期。中國堅持擴大對外開放不動搖，打開的大門會愈開愈大。致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，對各類所有制企業一視同仁、平等對待，對侵犯知識產權的行為嚴厲打擊。

他歡迎韓日企業「近水樓台先得月」，抓住中國擴大開放的機遇，贏得更多商機，更好實現互利共贏。這既有利於三國應對老齡化、衞生健康、金融穩定等領域的共同挑戰，也有助於互通有無、優勢互補，更好實現共同發展。