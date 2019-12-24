中國財經

A股早段維持靠穩，上證指數升3點。

上證指數現報2965點，升3點或0.1%，最高見2971點，升9點或0.31%，成交657.91億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10099點，升43點或0.43%，高見10115點，升58點或0.59%，成交1145.86億元。

滬深300指數報3973點，升6點或0.17%；創業板指數報1750點，升14點或0.82%。

各板塊普遍向上，化工、有色金屬股漲1%；煤炭、石油、鋼鐵、金融、電力、水泥、房地產股靠穩；傳媒娛樂股則偏軟。