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中日韓第七次商務峰會在四川成都召開。南韓總統文在寅、中國國務院總理李克強和日本首相安倍晉三出席會議，三方簽署聯合聲明，就支持在自由貿易和經濟一體化領域的合作，深化新產業合作達成共識。

大韓商會會長朴容晩表示，今年迎來中日韓三國合作機制啟動20周年，在地緣政治矛盾和貿易保護主義抬頭的背景下，峰會有望修復區域內合作關係，並推動解決全球性事務。同時，為合作建立制度性框架達成廣泛共識，希望三國財經界人士共同努力推動《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)盡快生效。