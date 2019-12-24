中國財經

中證監主席易會滿在北京表示，債券市場是資本市場的重要組成部分和直接融資的主要渠道，對優化金融資產配置發揮着重要作用。債券市場的平穩運行，事關金融穩定全局。

他出席審理債券糾紛案件座談會時稱，近年來債市快速發展，但隨着經濟發展內外部環境的變化，當事人債權違約有所增加，其中也出現發行人虛假陳述、惡意逃廢債，甚至欺詐發行、中介機構不盡責等違法違規行為，對債券市場的規範健康發展帶來隱患。

證監會近年與相關部委協作，共同維護債券市場秩序，密切監測債券違約情況，尤其是股票質押風險的情況，不斷完善風險處置機制，協調地方政府形成合力，支持市場機構綜合運用多種方式化解債市存量風險。同時着力解決債權發行交易的制度性短板，加強發行的准入監管，防止過度融資。

易會滿指出，在債券違約風險防範化解的過程中，相關違約糾紛案件依法、有序處置非常重要。由於債券違約涉及投資者人數眾多，責任主體多元，其利益訴求也各不相同，僅僅依靠行政手段難以有效解決問題，迫切需要各方共同努力，尤其要通過暢通法制化渠道，形成糾紛化解能力。

他又說，資本市場是一個規則導向的市場，法治興則市場興，法治強則市場強。在市場全面深改過程中，中證監將始終堅持市場化法治化原則，把提高資本市場法制供給作為重要措施。該會目前正在加強資本市場基礎制度建設，大力推進法制、制度體系建設，積極配合全國人大、最高院加快推動證券法刑法的修訂，推動出台私募基金管理條例，配合做好證券市場虛假陳述、民事賠償等司法解釋的修訂，進一步夯實資本市場健康發展的基礎。下一步，中證監將積極履行監管職責，壓實發行人和中介機構責任，改善債市發展環境。