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今日 09:46 中國財經

人行暫停逆回購操作

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中國人民銀行表示，臨近年末財政支出力度加大，銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不開展逆回購操作。因無逆回購到期，單日既無資金投放亦無回籠。

國務院總理李克強周一稱，將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，推動小微企業融資難融資貴問題明顯緩解。

人行本周一進行了500億元14天期逆回購；另據路透統計，本周央行公開市場共有800億元逆回購到期，分別落在周三(25日)和周四(26日)，規模為500億元和300億元。

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