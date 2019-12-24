今日 09:41
中國財經
人民幣兌美元中間價報7.0119，較上日7.0117，輕微下調2點子。
中間價較上日下午4時30分收報7.0127，升8點子；較晚上11時30分夜盤收報7.0125，升6點子。
中國3萬億進口貨元旦降關稅
今日信報
港交所一日DQ三細價股
造好未必贏 造淡更惡啃
畢老林
｜
今日信報
放生自己 穿越極樂 登高望遠
新股女王
｜
今日信報
撐疆藏集會辱國旗 警遇襲擎真槍
【2020】亞股估值進一步上行
李智穎
｜
財富管理
數碼港首度資助 電競隊赴韓受訓
StartupBeat
The best possible gift Xi Jinping can give Macau
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
中國降關稅示好 美股收市續創新高
國際財經 ｜ 今日 05:51
【國際早班車】波音行政總裁米倫伯格落台
國際財經 ｜ 今日 06:37
波音行政總裁米倫伯格落台 股價彈升
國際財經 ｜ 今日 05:03
特斯拉觸420美元 重回馬斯克聲稱私有化水平
國際財經 ｜ 今日 00:26
美國經濟數據差 國際金價創6周新高
國際財經 ｜ 今日 05:02
【EJFQ信析】美股當前莫估頂 恒指瀕技術調整
即巿股評 ｜ 今日 07:00
期指夜市收報27882 低水24點
香港財經 ｜ 今日 03:26
電動車初創Rivian完成融資 籌得101億
國際財經 ｜ 今日 01:49
庫姆斯掌管巴郡汽車保險 料畢非德部署接班
國際財經 ｜ 今日 04:10
羅氏斥89億 購基因新藥獨家經銷權
國際財經 ｜ 今日 02:55
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞