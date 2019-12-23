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新華社報道，中國國家電網公司旗下中國電力技術裝備公司，與沙地阿拉伯電力公司簽署智能電錶項目合約，總金額約11億美元(約85.8億港元)，將服務共建「一帶一路」，進一步推動兩國電力能源合作。

據悉，智能電錶項目是沙地節能減排目標實施的重點項目之一，也是其建設智能電網和智慧城市的重要組成部分。項目包括在沙地西南部地區部署安裝500萬個智能電錶，以及頭端系統、配套終端等，由中電裝備以工程總承包模式建設，計劃2021年建成。

沙地智能電錶項目是國家電網用電訊息採集系統，首次大規模進入海外市場。