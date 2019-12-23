中國財經

報告:中國經濟高質量發展平穩較快上升

由中共中央黨校(國家行政學院)經濟學部主辦的中國經濟高質量發展座談會上，《中國經濟高質量發展藍皮書》正式發布。

藍皮書顯示，經測算，從「十一五」開局的2006年到「十三五」中段的2018年，中國經濟高質量發展指數從27.7上升到48.2。從總體趨勢上看，中國經濟的高質量發展水平始終保持平穩較快上升，並呈現可持續的發展態勢。

總體來看，五項一級評估指標的變化趨勢與高質量發展指數相吻合。2006年到2018年間，內地創新發展指數從8.9上升到35.6，增幅最為明顯，這表明中國建設創新型國家和實施創新驅動發展戰略有了顯著成效。

協調發展指數從31.1上升到51.9，綠色發展指數從50.7上升到68.4，雖然總體實現了提升，但在五個一級指標中增幅偏小。開放發展指數從28.9上升到38.9，共享發展指數從25.1上升到48.1，增幅較大，這與近年來中國加大扶貧開發力度、統籌城鄉發展等戰略實施密切相關。

國家行政學院經濟學部有關負責人指出，高質量發展是新時代經濟建設的新要求，以創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，對中國經濟發展方式轉變進行定量化的考察和評價，有利於指導未來進一步推動內地經濟邁向高質量發展。