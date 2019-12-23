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今日 15:23 中國財經

周小川:10%國有資本劃歸社保或不夠

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內地媒體報道，中國人民銀行前行長周小川表示，全球國家都面臨着養老金缺口問題，均有可能出現不持續，中國可能更為嚴重，從國際經驗來看，養老金改革應該抓緊，因為可能愈拖愈難。

周小川稱，全國社會保障基金確實還有不少錢，但是中國人口基數很大，預籌資金在全球看起來屬於相當低的。與此同時，中國有大量的國有企業，國有企業的一部分股份劃為社會保障基金，是增加預籌資金的一種潛在可能性。

他指出，現在的主要問題在於預籌積累的佔比太小，劃撥10%的國有資本可能還不夠。

除了增加國有企業股份劃為社會保障基金，周小川提出的另外一個增加預籌積累的方法，是可以考慮歷史還原法可能性。例如內地1999年正式取消福利分房，很多單位房改按照工齡、職位算分，折算回去。這種對隔代人的處理辦法可供養老金改革借鑒。另外，中國存在城鄉差別、所有制差別，可按照歷史情況，採用歷史還原法，在養老金改革制度轉變中解決代際不公平問題。

周小川還認為，養老金以後可以實行N對1的支付體系。由於一個人一生可能在N個崗位上工作，從N個崗位上都有養老金付款，都有個人賬戶。由於電子化程度不夠，實行N對1支付體系在30、40年以前效率很低，搞那麼多賬戶很不經濟。但由於IT發展，成本已大大降低，N對1支付完全可以實現。

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