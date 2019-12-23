中國財經

中國住房和城鄉建設部工作會議召開在北京召開，會議主要安排明年重點任務，提出要穩地價、穩樓價、穩預期，保持樓市平穩健康發展，並培育和發展租樓市場，促進解決新市民等群體的住房問題；以及嚴格把握棚改範圍和標準，穩步推進棚戶區改造。

會議指出，要長期堅持物業是用來住、不是用來炒的定位，房地產不作為短期刺激經濟的手段，續穩妥實施樓市平穩健康發展長效機制方案，建立和完善樓市調控體制機制，完善住房保障體系試點工作。

明年堅持「穩」字當頭，防範化解房地產市場風險。會議稱，推動城市開發建設由增量建設為主，轉向存量提質改造和增量結構調整併重。

此外，會議強調，明年要推進建築業供給側結構性改革，促進建築產業轉型升級。改革完善工程標準體系，深化工程造價市場化改革；大力推進鋼結構裝配式住宅建設試點；繼續完善工程擔保制度，改革建築勞務用工制度。

關於棚戶區改造，會議稱，截至11月底，已開工315萬套，超額完成289萬套的目標任務。

中國國務院副總理韓正日前在住建部講話稱，堅持穩字當頭做好住房和城鄉建設工作，要堅持因城施策，落實城市政府主體責任，緊緊圍繞穩地價、穩樓價、穩預期的目標，完善長效管理調控機制，做好重點區域樓市調控工作，促進樓市市場平穩健康發展。