中國財經

中國銀保監會副主席梁濤表示，要多措並舉增加資本市場長期穩定資金來源，允許符合條件的銀行理財資金投資股票；鼓勵銀行保險機構通過競爭優化服務、降低成本。

他稱，金融服務實體經濟是防範金融風險的根本舉措，要深入細化實化盡職免責和容錯糾錯機制，發揮好大數據、雲計算、人工智能等工具在改進風控方面的積極作用，破解提升金融供給質量的瓶頸。

梁濤指出，在發展直接融資方面，既要多措並舉增加資本市場長期穩定資金來源，包括大力加強養老金第三支柱建設、拓寬保險資產管理公司投資範圍、允許符合條件的銀行理財資金投資股票等等；也要持續加強打擊財務造假、內幕交易、侵害中小股東權益等行為，真正建立有效的投資人保護制度。

梁濤又表示，社會融資過度依賴銀行信貸等間接融資，直接融資特別是股權融資發展不足，不僅影響實體經濟融資的可得性，還間接造成企業槓桿率高企、監管套利叢生、新興金融無序創新等金融市場亂象。

他認為，銀行保險機構出現同質化經營的現象，一定程度是市場化競爭的正常表現。要繼續營造健康有序的市場競爭環境，鼓勵銀行保險機構通過競爭優化服務、降低成本；同時，也鼓勵差異化發展，特別是注重引導中小銀行回歸服務地區經濟、服務小微企業等。