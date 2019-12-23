中國財經

A股早段維持跌幅，上證指數現跌6點。

上證指數現報2998點，跌6點或0.22%，最低見2990點，跌14點或0.49%，成交981.09億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10194點，跌34點或0.34%，低見10144點，跌85點或0.83%，成交1520.68億元。

滬深300指數報4015點，跌1點或0.05%；創業板指數報1761點，跌9點或0.55%。

各板塊普遍下跌，房地產股挫逾1%；電力、鋼鐵、石油、金融、煤炭、化工股偏軟；水泥股則漲逾1%；有色金屬股靠穩。