中國財經

中國國務院關稅稅則委員會發布關於2020年進口暫定稅率等調整方案的通知，為擴大進口自明年1月1日起調整部分商品進口關稅，對859項商品(不含關稅配額商品)實施低於最優國稅率的進口暫定稅率；自明年7月1日起，取消7項信息技術產品進口暫定稅率。

通知稱，中國將適度增加國內相對緊缺或具有國外特色的日用消費品進口，新增或降低凍豬肉等商品進口暫定稅率；為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，新增或降低部分木材和紙製品進口暫定稅率。

為降低用藥成本，促進新藥生產，對用於治療哮喘的生物鹼類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅；為擴大先進技術、設備和零部件進口，支持高新技術產業發展，新增或降低半導體檢測分選編帶機、高壓渦輪間隙控制閥門、多元件集成電路存儲器、大軸膠片原料等商品進口暫定稅率。

通知稱，明年7月1日起，中國還將對176項信息技術產品的最惠國稅率實施第五步降稅，同時與此相銜接，相應調整其中部分信息技術產品的進口暫定稅率。

為推動共建「一帶一路」高質量發展，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡，實施互利共贏的開放戰略，根據中國與有關國家或地區簽訂的自貿協定或優惠貿易安排，明年中國將繼續對原產於23個國家或地區的部分商品實施協定稅率。

其中，進一步降稅的有中國與紐西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳洲、韓國、格魯吉亞、智利、巴基斯坦自貿協定以及亞太貿易協定。