中國財經

中國財政部國庫司司長王小龍在國債會議上提出，在大規模減稅降費、財政收入增幅趨緩的背景下，政府債券籌資要發揮更大作用，2020年國債、地方債券發行將仍然維持較大規模。

中國財經報報道稱，今年債券市場資金面合理充裕，國債需求較好，國債發行利率總體下行，國債發行工作順利開展；地方債發行進度加快，發行利率降低，二級市場流動性改善。

截至12月13日，今年國債累計發行約4.03萬億元(人民幣‧下同)，完成全年計劃發行量約96%，其中，發行記賬式國債147期(次)計3.63萬億元，佔全部國債發行面值的90%；發行儲蓄國債22期計3998.24億元，佔全部國債發行面值的10%。

地方債券累計發行4.34萬億元，其中，新增債券、再融資債券、置換債券分別發行3.03萬億元、1.15萬億元、1600億元。新增債券中，一般債券、專項債券分別發行9000億元、2.13萬億元。

會議稱，今年以來，財政部按照預算安排和國債餘額管理的有關制度，結合國庫現金流量預測和國債市場情況，科學擬訂國債發行計劃，保持國債供給平穩有序增長。此外，提前下達債務限額，統籌地方債券和國債、不同地區地方債券的發行工作，加快地方債券發行進度。