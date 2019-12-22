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今日 17:41 中國財經

中財辦原副主任:中等收入陷阱未必適用中國

十三屆全國政協常委、經濟委員會副主任、中財辦原副主任楊偉民在一個論壇上指出，「中等收入陷阱」等定律未必適用中國。從歷史角度來看，一國經濟發展到了一定程度以後，經濟增速必然出現下滑。

楊偉民認為，觀察以往跌入或者成功走出中等收入陷阱的國家可以看到，中國的人口規模跟這些國家完全不在一個數量級。這些國家人口最多也是1億，而中國超出了十幾倍。儘管人口規模不是經濟增長的必要條件，但人口規模一定是經濟增長的一個充分條件。人口規模大，提供了一個有助於經濟長期持續增長的基礎條件。

他指出，中國已經是世界製造大國，但還沒有成為世界市場大國，由此帶來的問題就是生產多、消費少，對國際市場的依賴性強。國際金融危機的爆發，使國際市場的增長性放慢，所以如果中國要保持相對較高的經濟增長速度，就必須愈來愈多地去依靠國內的消費。

楊偉民強調，消費對中國經濟的拉動作用愈來愈大，因為中國的潛在市場很大；不過，問題是，2013年城鎮居民消費佔收入的比重是69.8%，基本70%的收入用於消費，但是到了2018年，這一數字就降到了66.5%，下降了3.3個百分點，也就是居民的消費力下降了。

他稱，為什麼收入增加但消費下降、儲蓄率也在下降，一個可能的解釋就是居民收入用於還貸。城市居民必須每月拿出一定的收入還貸，這樣的話勢必會影響當期消費。

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