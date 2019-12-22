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外電引述消息報道，阿里巴巴(09988)關聯公司螞蟻金服收購越南電子錢包服務商eMonkey大部分股權，以全力開拓具增長潛力的越南市場。

據悉，有關收購在今年夏季完成後並沒有公開，主因是今年以來中越在南海因資源勘探問題，多次發生爭端，故有關收購是低調進行。

螞蟻金服在eMonkey的持股比例不超過50%，雙方合作不限於投資層面，會借助其流動支付和網路金融的技術和營運經驗，協助eMonkey發展整個東南亞市場。

東南亞是螞蟻金服的海外拓展重點，收購eMonkey大部分股權後，其將進軍快速發展的越南市場。越南人口達9500萬，25歲以下佔比逾25%，電商業務規模增長率佔據東南亞市場之冠。

螞蟻金服在越南設有辦公室，但一直未有大規模拓展業務，因為越南規定流動支付服務商必須使用其國家銀行轄下機構Vimo提供的支付裝備，海外服務商必須與Vimo合作，不可使用其他非授權設備收款。螞蟻金服雖然已與Vimo有合作協議，但支付寶在越南的使用率不高。

eMonkey是越南金融監管機構授權的流動支付服務商之一，螞蟻金服透過是次收購，令其可直接參與越南市場，其主要目的是吸納大量到越南旅遊的中國遊客，鞏固東南亞市場的電商業務。