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任正非:已作準備美國或永遠制裁華為

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中國電訊設備生產商華為創辦人任正非接受美國傳媒訪問時表示，已做好永遠被華府列入實體清單的準備，即使被美國制裁，華為仍會有一定發展規模，怙計公司明年最少錄得10%的增長。

他指出，華為受到美國總統特朗普的打擊，公司聲名卻因而全球大噪，對於美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)把阻止華為發展作為外交手段，這其實是幫華為周圍宣傳，但相信即使由其他人出任美國總統，美方對中國和華為的態度都不會改變。

任正非表示，期望做到全球化的供應鏈，美國公司若仍願意供應零部件，公司會盡量採用。

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