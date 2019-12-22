即巿股評 港股直擊 中國財經

人民銀行連續3天進行逆回購操作，向市場合共淨投放6300億元(人民幣．下同)，內地股市乏力再上，維持窄幅波動，上證指數(滬指)及深證指數(深指)周五回軟，分別險守3000點和1700點關口。

滬深兩市主要指數雖未有乘中美達成第一階段貿易協議而顯著突破，惟外資對A股「熱情」不減，北向資金(南水)淨流入趨勢持續，使「南水」自上月中旬開始的連續「搶籌」紀錄推高到27個交易日(截至12月20日)，累積淨買入額達1028億元。單計12月份，迄今流入623億元。

被視為「聰明錢」的外資買盤不斷，「內部勢力」亦不遑多讓。過去3個星期，滬深兩市合計融資餘額增近450億元(截至12月19日)，總額達到9968.81億元，超越4月下旬的今年頂峰9822.7億元，更是自2018年4月3日以來的最高水平，反映股民積極入市。

A股本輪升浪始於12月初「入摩」第三階段擴容。回顧A股年內擴容三部曲，可以看出由對上兩次擴容引發的短期漲勢，滬指都巧合地從2900點上方起步，攀至3040點左右見頂，今趟在12月17日觸及3039點就「行人止步」，暫時未打破這「慣性」。

滬指未擺脫區間橫行，深指卻一浪高於一浪，周初率先升越9月份頂部，技術走勢繼續轉好。值得留意的是，3次「入摩」擴容後，深指最多上揚5.2%、6.09%、7.1%，滬指進賬只介乎4.55%至4.85%之間。因此，整體而言，深指2019年表現確實遠勝滬指，至今累漲34.11%，跑贏「僅升」20.49%的滬指。箇中原因，觀察兩市融資餘額或能看出一點端倪。

滬市融資餘額普遍較深市活躍，但附【圖】所見，今年4月初開始，兩者差距逐漸收窄，由2096.55億元縮減到目前的1157.38億元(截至19日)，屬2016年11月以來最小。

有別於滬股，深市除主板外，還有中小板及創業板，隨着創業板股份自5月份擴容時首次「入摩」，加上中小型股份佔比提升，在此因素推動下，帶領深指跑出。

受惠MSCI納入中小型股，內地股民憧憬外資加碼掃貨下，持續「跟風」融資買進中小型股，下半年情況更明顯，深市融資餘額由8月9日低位3495.9億元，逐步提高至12月19日的4405.7億元，增幅超過兩成半。期內，滬股融資餘額增幅不足5%。

換句話說，融資餘額能刷新年內紀錄，主要是依賴深圳股市的貢獻。融資餘額上升反映股民風險胃納穩步擴大，對A股後市看法正面。深指周五見1719點，只須再漲4.62%，即抵2019年最高的1799點。相反，滬指近期浪頂與今年高位差距達8.19%，惟如果滬股融資餘額重拾以往趨勢，回到較深市活躍的境況，相信將有一定的潛在追落後空間。

信報投資研究部

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