人民銀行召開人民幣國際化工作座談會，會上強調，穩步推進人民幣國際化，緊緊圍繞服務實體經濟，着力幫助企業減少滙率風險，節約滙兌成本，增加融資渠道，更好促進投資貿易便利化。
人行網站新聞稿並引述會議指出，跨境人民幣試點以來，始終堅持適應市場需求，服務實體經濟，推動貿易投資便利化，促進金融改革創新。
會議強調，經過10年的發展，人民幣計價貨幣功能逐步呈現，支付貨幣功能穩步增強，投融資貨幣功能不斷深化，金融交易功能大幅改進，儲備貨幣功能明顯提升。
今日 20:02 中國財經
人民銀行召開人民幣國際化工作座談會，會上強調，穩步推進人民幣國際化，緊緊圍繞服務實體經濟，着力幫助企業減少滙率風險，節約滙兌成本，增加融資渠道，更好促進投資貿易便利化。
人行網站新聞稿並引述會議指出，跨境人民幣試點以來，始終堅持適應市場需求，服務實體經濟，推動貿易投資便利化，促進金融改革創新。
會議強調，經過10年的發展，人民幣計價貨幣功能逐步呈現，支付貨幣功能穩步增強，投融資貨幣功能不斷深化，金融交易功能大幅改進，儲備貨幣功能明顯提升。
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