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歐洲最大電訊運營商德國電訊據報曾與華為進行深入磋商，商討仍將華為作為其5G移動網絡無線設備的主要供應商，但及後因政治原因而暫停磋商。

美國早前因網絡安全問題，敦促盟友排除選用華為設備。德國電訊上周發聲明指出，正在等政府有關是否限制華為進入德國市場的討論結果，尚未簽署5G網絡設備採購合同。

路透引述消息人士稱，德國電訊早於上月已與華為在巴黎進行了磋商，敲定可能簽署的協議條款，但並未簽署合同。前者當時亦與其他潛在5G網絡設備供應商進行商談。

消息指出，在擱置磋商之前，雙方已經討論關鍵條款，預想華為將為德國電訊即將推出的5G網絡提供70%的無線傳輸設備，報價為5.33億歐羅(約46.2億港元)。據悉，雙方亦已達成一項機制，如果因為德國政府採取限制中國參與的任何行動，導致華為在5G設備供應方面比例下降，德國電訊給華為的報價亦會按比例下降。

消息人士表示，德國電訊與華為高管後來於本月3日在法蘭克福機場舉行了一場會議。德國電訊管委會委員暨最高技術主管Claudia Nemat與華為副董事長徐直軍參加了這場會議。

德國電訊發言人證實法蘭克福與巴黎的會議，但稱有關一切業務的協商已經暫停，等待德國政府就華為政策做出正式決定，並表示本月3日會議的目的在於告知華為暫停磋商。發言人又強調，尚未達成使華為成為其5G網絡設備主要供應商的協議或安排。

對於是否禁止華為參建當地5G網絡，德國總理默克爾須首先解決聯合政府內部對有關問題的分歧。該國聯合政府主要成員社民黨議員周二較早時表態支持黨內的建議，即禁止華為參與德國5G網絡建設。不過，默克爾領導的保守陣營內部有不同看法，不想一刀切禁止華為，以免5G發展變成由少數公司獨享的成果。聯合政府暫時未有一致看法。

德國政府目前持有德國電訊32%的股權。