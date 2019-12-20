中國財經

A股午後維持偏軟，上證指數現跌4點。

上證指數現報3012點，跌4點或0.15%，最低見3009點，跌7點或0.26%，成交1738.51億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10269點，跌26點或0.26%，低見10249點，跌46點或0.45%，成交2708.81億元。

滬深300指數報4026點，跌不足1點或0.01%；創業板指數報1778點，跌11點或0.66%。

各板塊個別發展，房地產、金融股靠穩；煤炭、電力、化工、鋼鐵、有色金屬、水泥、石油股則偏軟。