中國財經

海航集團據報將以5億美元(約39億港元)出售旗下IT外判公司文思海輝(Pactera)，予國資委旗下的中國電子。

內地財新網引述文思海輝內部人員稱，雙方已在10月敲定收購的相關內容。文思海輝由海航科技集團(香港)全資子公司海航生態科技控股。

2016年，海航以6.75億美元向貝萊德收購文思海輝，惟財務表現一直未見起色。2017年，高盛煞停文思海輝的美國上市工作，因交易未能通過該行的盡職調查標準。去年12月，海航據報聘請瑞信幫助出售文思海輝。