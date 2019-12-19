中國財經

阿里巴巴(09988)宣布新一輪面向未來的升級，集中火力推進全球化、內需、大數據和雲計算三大戰略。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇、螞蟻金服董事長井賢棟分別向員工發信。張勇在信中表示，阿里巴巴歷來的習慣就是在最好的時刻為未來變陣。全球化、內需、大數據和雲計算是阿里數字經濟體未來三大戰略；在實施戰略、兌現使命的過程中，業務戰略、文化戰略和組織戰略三位一體，缺一不可。要求在數字經濟體中，通業務、通文化、通技術、通人才、通組織保障。

2020年，中國有望躍居世界第一大消費市場，產業和消費的雙升級將帶來巨大機遇，新消費成為釋放需求端潛力、推動供給端轉型的重要抓手之一。為把握新消費時代的變革，淘寶、天貓將和阿里媽媽合力推進用戶產品和商業產品統一策略下的創新；同時，阿里媽媽的廣告業務中台將持續優化升級，服務於集團其他業務場景。蔣凡在淘寶天貓總裁的職責基礎上，將代表集團分管阿里媽媽事業群。

農業和農村的發展是擴大內需的重要支撐，這一領域的數字化能開拓優質農產品供給的新增長空間，有效助力興農脫貧。阿里巴巴B2B事業群總裁戴珊在負責原業務的基礎上，將代表集團分管盒馬事業群，全面負責打通盒馬、村淘、智慧農業等業務。

目前，阿里已實現核心系統100%上雲，同時在人工智能、大數據、區塊鍊等技術上取得突破性進展。在剛剛過去的阿里巴巴ONE商業大會上，張勇預測，2020年將看到更多新技術驅動的新創造。為此，張建鋒將繼續擔任阿里巴巴技術委員會主席、達摩院院長、阿里雲智能事業群總裁，領導阿里巴巴未來的技術總戰略、達摩院的建設，並致力於阿里雲智能業務的進一步突破。螞蟻金服原首席技術官程立將擔任阿里巴巴集團首席技術官，兼任阿里巴巴技術委員會副主席，負責阿里數字經濟體內各業務的全面技術打通。螞蟻金服原副首席技術官胡喜出任首席技術官。

螞蟻金服董事長井賢棟在全員信中宣布，全球化市場的未來超乎想像，需要在全球化中投入更多精力。未來，井賢棟將繼續管理螞蟻國際事業群、智能科技事業群、HR、財務和戰略投資板塊，不再擔任螞蟻金服的首席執行官，螞蟻金服總裁胡曉明將出任首席執行官。趙穎將擔任螞蟻金服國際事業群總裁，全面協助井賢棟做好全球化，同時繼續兼任飛豬總裁。