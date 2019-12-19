熱門：

今日 14:57 中國財經

阿里組織升級 集中推內需大數據等戰略

放大圖片

阿里巴巴(09988)宣布新一輪面向未來的升級，集中火力推進全球化、內需、大數據和雲計算三大戰略。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇、螞蟻金服董事長井賢棟分別向員工發信。張勇在信中表示，阿里巴巴歷來的習慣就是在最好的時刻為未來變陣。全球化、內需、大數據和雲計算是阿里數字經濟體未來三大戰略；在實施戰略、兌現使命的過程中，業務戰略、文化戰略和組織戰略三位一體，缺一不可。要求在數字經濟體中，通業務、通文化、通技術、通人才、通組織保障。

2020年，中國有望躍居世界第一大消費市場，產業和消費的雙升級將帶來巨大機遇，新消費成為釋放需求端潛力、推動供給端轉型的重要抓手之一。為把握新消費時代的變革，淘寶、天貓將和阿里媽媽合力推進用戶產品和商業產品統一策略下的創新；同時，阿里媽媽的廣告業務中台將持續優化升級，服務於集團其他業務場景。蔣凡在淘寶天貓總裁的職責基礎上，將代表集團分管阿里媽媽事業群。

農業和農村的發展是擴大內需的重要支撐，這一領域的數字化能開拓優質農產品供給的新增長空間，有效助力興農脫貧。阿里巴巴B2B事業群總裁戴珊在負責原業務的基礎上，將代表集團分管盒馬事業群，全面負責打通盒馬、村淘、智慧農業等業務。

目前，阿里已實現核心系統100%上雲，同時在人工智能、大數據、區塊鍊等技術上取得突破性進展。在剛剛過去的阿里巴巴ONE商業大會上，張勇預測，2020年將看到更多新技術驅動的新創造。為此，張建鋒將繼續擔任阿里巴巴技術委員會主席、達摩院院長、阿里雲智能事業群總裁，領導阿里巴巴未來的技術總戰略、達摩院的建設，並致力於阿里雲智能業務的進一步突破。螞蟻金服原首席技術官程立將擔任阿里巴巴集團首席技術官，兼任阿里巴巴技術委員會副主席，負責阿里數字經濟體內各業務的全面技術打通。螞蟻金服原副首席技術官胡喜出任首席技術官。

螞蟻金服董事長井賢棟在全員信中宣布，全球化市場的未來超乎想像，需要在全球化中投入更多精力。未來，井賢棟將繼續管理螞蟻國際事業群、智能科技事業群、HR、財務和戰略投資板塊，不再擔任螞蟻金服的首席執行官，螞蟻金服總裁胡曉明將出任首席執行官。趙穎將擔任螞蟻金服國際事業群總裁，全面協助井賢棟做好全球化，同時繼續兼任飛豬總裁。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads