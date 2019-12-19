中國財經

A股午後繼續受壓，上證指數現跌1點。

上證指數現報3015點，跌1點或0.05%，最低見3007點，跌9點或0.3%，成交1795.62億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10291點，跌3點或0.03%，低見10254點，跌39點或0.39%，成交2919.24億元。

滬深300指數報4024點，跌7點或0.19%；創業板指數報1788點，跌3點或0.21%。

各板塊個別發展，電力、煤炭股漲1%；水泥、化工、鋼鐵、石油、有色金屬股靠穩；金融、房地產股則偏軟。