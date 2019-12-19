中國財經

A股早段走軟，上證指數現跌3點。

上證指數現報3013點，跌3點或0.12%，最低見3012點，跌4點或0.16%，成交991.02億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10270點，跌24點或0.24%，低見10261點，跌33點或0.32%，成交1642.02億元。

滬深300指數報4026點，跌6點或0.16%；創業板指數報1783點，跌8點或0.49%。

各板塊個別發展，電力股漲1%；水泥、煤炭、鋼鐵、石油、化工股靠穩；房地產、金融、有色金屬股則偏軟。