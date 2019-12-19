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埃文斯:美國經濟良好 但通脹低迷令人憂慮

美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯稱，聯儲局的貨幣政策正處於一個良好位置(a good place)。受惠勞工及消費市場強勁，美國經濟表現相當良好，但通脹仍維持在令人憂慮的低水平。

威廉斯:聯儲局注資行動成功安撫貨幣市場情緒



美國貨幣市場9月中突現資金短絀，短期借貸利率抽升。紐約聯儲總裁威廉斯周三稱，聯儲局連串注資後，成功安撫市場情緒，貨幣市場已回復穩定。

美光科技上季業績勝預期 市後股價上揚



記憶晶片商美光(Micron)第一季盈利按年跌85%，每股經調整盈利48美仙，優於分析員預測47美仙。美光市後股價升4.2%。

道指和標指收市回吐 納指輕微創新高



美股周三窄幅反覆拉据，道指和標指以全日最低位作收，道指回吐27點或0.1%，盤中曾漲56點；標指回落0.04%，收報3191點，盤中曾創新高至3198點；納指曾創盤中新高見8848點，收市回順報8827點，仍進賬0.05%。聯邦快遞業績遜預期，下調全年盈利預測，股價挫10%；特斯拉抽升3.74%，收報392.42美元創新高，並創盤中新高395.22美元。

韓正:做好重點區域樓市調控工作



國務院副總理韓正在座談會強調，堅持穩字當頭做好住房和城鄉建設工作，做好重點區域房地產市場調控工作。

外圍焦點簡訊

￭ 美國國會眾議院就彈劾總統特朗普的兩項指控展開辯論，預計傍晚就彈劾指控投票表決。

￭ 英鎊兌美元曾挫0.54%，尾段仍跌0.37%。美滙升0.18%報97.4。美元兌歐羅漲0.32%。

￭ 紐約期金收市跌1.9美元或0.1%，每盎斯報1478.70美元。

￭ 據Coindesk報價，比特幣盤中低見6427元，尾段倒升8%，至7153.35美元。

￭ 美國上周原油庫存減少110萬桶，減幅較預期小。紐約期油收市跌1美仙，布蘭特期油漲7美仙。

￭ 英國股市收市上揚0.21%。德國跌0.49%。法國回吐0.15%。

￭ 人民銀行提高澳門居民個人每人每日向內地人民幣同名賬戶滙款限額，由5萬元提高至8萬元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27939點，較昨日恒指收市高水55點。

￭ ADR港股比例指數報27863點，較港收市低20點。

￭ 九倉置業(01997)以總價64.17億元購入新加坡烏節路兩個投資物業，賣方是會德豐附屬。

￭ 中國鐵建(01186)引入8間機構投資者，向4間附屬增資共110億人民幣。另外，中鐵建擬分拆鐵建重工在上海科創板上市。

￭ 南方能源(01573)稱旗下4座位於貴州的煤礦，受內地多座煤礦事故影響而停業，料對業績不利。

￭ 中交建據報擬購葡萄牙一間建築商部分股權。

￭ 珠光控股(01176)斥10.5億人民幣悉購通興投資，通興投資透過附屬持有一幅廣州地皮51%權益。

￭ 愛帝宮(00286)按每股0.5元配售最多1億股新股，集資淨額4917萬元。

￭ 冠華國際(00539)擬1供2股，淨籌4.13億元。

￭ 台州水務(01542)國際配售據稱獲足額認購。

￭ 中國通海金融(00952)減持海通(06837)H股，套現1.68億元。

￭ 震雄集團(00057)售台灣工業物業，套現淨額折合2.2億港元。