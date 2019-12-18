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特斯拉傳降中國產電動車售價逾兩成

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外電報道，美國電動車製造商特斯拉(Tesla)計劃待上海廠房明年投產後，降低中國製造的電動車售價逾20%，以增強產品在華的銷售能力。

據悉，特斯拉透過在中國採購零部件，使其生產成本下降，加上由於在本地生產而無須向中國政府支付關稅，產品因此有減價空間，特斯拉可能在明年下半年開始，降低在華銷售的汽車零售價。現時，特斯拉在中國市場銷售的電動車，零售價由35.58萬元人民幣起。

特斯拉如果減價20%，一輛Model 3在中國的市場零售價將低於30萬人民幣。

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