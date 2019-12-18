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華潤置地高級副總裁遲峰傳辭職

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華潤置地(01109)再出現高層人事變動，內地媒體引述消息報道，公司高級副總裁遲峰已辭職，並將加入藍光發展(600466.SH)，擔任行政總裁。藍光發展回覆內媒指遲峰加盟是肯定，但有關人事變動仍進行中，暫未接獲職位的具體資料。

遲峰於1999年加入華潤集團，曾任職於華潤上海、華潤新鴻基房地產無錫，2006年加入華潤置地，於2013年6月擔任華潤置地高級副總裁，兼任華潤置地華東大區總經理。

華潤置地近期持續有高層離任，公司日前公布，唐勇因其他工作安排，辭任公司董事會主席及執行董事等職位。

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