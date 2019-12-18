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宏利看好消費升級生物科技及5G相關股

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宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛，看好與消費升級、生物科技及5G相關的大中華區股份。

謝企剛解釋，內地農村與三、四線城市之零售消費增長可望較大城市為快，這些地區的消費料受網上付款服務滲透所帶動。在美上市的電商拼多多，便是受惠上述地區消費升級的股份之一。隨着愈來愈多內房落成，他對家電需求亦持正面看法，又指內地汽車相關行業具有投資機會，因內地汽車銷售明年初可望回升，而減少向客戶提供折扣，將有助行業盈利提升，當中又以汽車零件生業商的投資機會較大。

去年生物科技佔內地醫藥市場比重僅5.7%，滲透率低。在行業持續創新以及更有利的監管環境下，謝企剛相信，內地生物科技市場有很大潛在上升空間。不過他直言，要用與傳統股份不同的框架去分析生物科技股，包括留意新藥的產品線(Pipeline)處於哪個階段，又認為該類股份來港上市，將有助提升本港上市公司行業多元化程度。

明年可看高一線的內地行業還有5G產業，謝企剛指明年會是5G設備銷售轉捩點，因換機潮有望展開，而整個換機周期料為時15至16個月。他尤其留意最能夠受惠5G發展的行業，例如電池、晶片、鏡頭等。他續指出，在5G帶動下，全球半導體市場銷售明年料增加5.9%，行內龍頭如台積電將於此趨勢中最為佔優。

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