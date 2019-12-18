中國財經

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，地方政府有大量的隱性債務。根據多個學者的調研、估算，內地地方政府的隱性債務可能高達顯性債務的幾倍。應盡快制定系統性防範和化解地方隱性債務風險的措施，有效防止出現一批平台違約倒閉的系統性風險；同時支持地方融資平台兼併重組。

內地報章引述馬駿稱，地方政府有大量的隱性債務。一些地區的平台類機構債務率高企、期限嚴重錯配，長期依靠借新還舊來維持運行，部分平台已經開始要求銀行展期。在經濟下行、房地產價格預期持續低迷或下降的背景下，許多過度依賴土地出讓收入作為還債重要資金來源的地方平台類機構違約風險會加大。

他指出，在全國上萬個平台類機構中，只要幾個公開違約，就可能導致連鎖反應。因此，應盡快制定系統性防範和化解地方隱性債務風險的措施，有效防止出現一批平台違約倒閉的系統性風險。

他稱，從調研的情況看，對於債務化解風險壓力較大的地區，建議可以考慮支持省市內一部分優質平台兼併重組其他平台，優化存量負債結構。從宏觀層面來講，通過上述措施，將債務重新配置到財務狀況更為健康的負債主體，有助於提升整合後主體的財務指標、負債結構及信用評級。

目前部分省份的一些地級市已開始通過整合地方平台試圖防範和化解風險，並取得了一些可複制的經驗。他建議，有關部門在成功案例的基礎上，出台鼓勵地方平台整合的指導意見，爭取在債務風險較大的省區引導一批市、區、縣級平台進行整合，有效降低未來幾年由於借債主體規模過小和質量太差導致的違約風險。

此外，除了省市內的平台可以考慮兼併重組外，還應鼓勵優質平台企業跨地域兼併高風險地區的平台公司。還可以支持一部分優質平台進行上市或收購部分上市公司及其他資本運作，充分盤活國有資產。