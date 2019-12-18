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今日 09:36 中國財經

滬指開市後靠穩 金融房產股向好

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上證指數低開不足1點後靠穩。

上證指數開市報3021點，跌不足1點或0.03%；現報3024點，升2點或0.07%。

深成指開市報10299點，跌6點或0.07%；現報10313點，升6點或0.07%。

滬深300指數開市報4039點，跌2點或0.05%；現報4046點，升4點或0.12%。

創業板指數開市報1798點，跌3點或0.18%；現報1801點，跌不足1點或0.03%。

各板塊個別發展，水泥、化工、鋼鐵、有色金屬股偏軟；金融、房地產、電力、煤炭、石油股則靠穩。

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