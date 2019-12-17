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內媒報道，中國南方航空(01055)與英國航空在北京簽署聯營合作協議，在明年1月2日起，雙方在中英的主幹航線及所有與其銜接的中英境內航線展開聯營合作。這是中英航空市場的首次聯營合作。

是次聯營合作將涵蓋代碼共享、休息室及飛行常客等方面。

南航集團總經理馬須倫表示，希望通過是次合作，加快與英航建立長期戰略合作夥伴關係，提升雙方在中國、英國的航線網絡覆蓋。

英航航線網絡覆蓋全球80個國家、200多個目的地。今年10月，英航成為首家將所有在北京的業務，全部轉至北京大興國際機場的國際航空公司。