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今日 15:25 中國財經

滬指漲1.3%三連揚 收復3000關

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中美貿易談判報佳音，加上內地經濟數據理想，推動A股漲逾1%。上證指數連升3日，收漲1.27%，重上3000點大關。市場交投熾熱，兩市成交合計增加逾兩成至7516億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開不足1點後窄幅上落，其後升幅擴大，一度高見3039點，漲54點或1.84%，全日收市報3022點，漲38點或1.27%，最低見2982點，跌1點或0.06%，成交3020.91億元。

深成指亦漲逾1%，全日收市報10306點，漲147點或1.45%，最高見10350點，漲192點或1.89%；低見10148點，跌9點或0.09%，成交4495.07億元。

滬深300指數報4041點，漲54點或1.36%；創業板指數報1801點，漲21點或1.2%。

各板塊幾乎全線走揚，有色金屬股漲逾2%；金融、房地產、水泥、化工、煤炭、電力股漲逾1%；石油、鋼鐵股靠穩；僅得公路橋樑股偏軟。

中美上周敲定首階段貿易協議，美國總統特朗普表示，中國開始採購美國農產品。美國農民與中國有很多生意，協議未來數周會定案，目前主要涉及翻譯文本。

另外，中國11月份重點宏觀經濟數據按月大幅好轉，國家統計局昨日公布，工業增加值及零售增長齊勝預期兼創5個月新高；首11個月固定資產投資則符預期。分析認為，數據反映中國經濟增速下滑壓力暫時放緩，倘12月份數據能延續企穩跡象，第四季中國經濟增長有望達6%，優於預期。

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