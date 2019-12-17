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大摩升級叫買寧德時代 上調目標42%

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摩根士丹利 寧德時代(300750.SZ)

評級：與大市同步->增持

目標價：81元(人民幣‧下同)-> 115元(較前收市價92.3元有24.6%潛在升幅)

摩根士丹發表報告，認為即使內地電動車補貼將在2020年底退出，但電動車電池市場仍將繼續成長。

大摩預計，其寧德時代電池毛利率將在2020年見底，隨後回升，十年內新訂單可能會達到2.1萬億元，產生5350億元的自由現金流。

該行把寧德時代評級上調至「增持」，升目標價42%至115元。

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