中國財經

A股早段靠穩，上證指數現升8點。

上證指數現報2992點，升8點或0.27%，最高見2993點，升8點或0.29%，成交1006.54億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10218點，升60點或0.6%，高見10217點，升59點或0.59%，成交1832.99億元。

滬深300指數報4000點，升13點或0.34%；創業板指數報1793點，升13點或0.74%。

各板塊普遍向好，有色金屬股漲逾1%；房地產、化工、煤炭、電力、石油、水泥股靠穩；金融、鋼鐵股則偏軟。