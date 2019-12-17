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波音1月起停產737飛機 不涉裁員



美國波音公司決定由明年1月起，暫停生產737型號飛機，為22年以來再度停產。本次停產不涉及裁員。

庫德洛:首階段貿協將令美國對中國出口翻倍



美國白宮經濟顧問庫德洛向傳媒稱，美中首階段貿易協議將會令美國對中國的出口翻倍。

美股三大指數收市破頂 波音挫逾4%



儘管中美達成首階段貿易協議的細節欠奉，但消息仍刺激美股三大指數周一開市不久，便齊創盤中歷史新高，收市也再度破頂。道指曾飆202點，收市只漲100點或0.36%，為連升第四個交易日。納指漲0.91%。標指上揚0.71%。蘋果股價高收1.71%，Micron抽高3.4%；高盛升1.35%。不過，波音急跌4.29%，局限了美股升勢。

外圍焦點簡訊

￭ 美國NAHB建築商信心指數登上20年高位，12月升5點報76。美國12月Markit製造業PMI初值回順報52.5，服務業PMI初值改善至52.2。

￭ 美滙尾段回落0.13%，報97.04。美元兌歐羅跌0.22%，兌日圓上揚0.23%。

￭ 美國10年期債息尾段升6.7基點，至1.8854%。紐約期金收市跌0.05%，每盎斯報1480.5美元。

￭ 紐約期油升0.2%，收報每桶60.21美元；布蘭特期油上揚0.2%。

￭ 歐洲央行副行長金多斯：長時間低利率環境給銀行盈利能力帶來壓力。

￭ 英國首相發言人：政府計劃周五向國會提交脫歐法案。

￭ 英國股市高收2.25%，法股和德股分別漲1.23%和0.94%。

￭ 標普:多家天津國企違約風險上升。

￭ 國家電力投資集團旗下青海黃河項目，透過產權交易所集資242億元人民幣。

新地售高鐵上蓋項目25%股權予郭氏家族



新地(00016)上月底以422.32億元，投得高鐵西九龍總站上蓋商業地皮。新地宣布，為地皮引入郭氏家族公司作為長線策略投資者，將佔項目寫字樓部分25%股權，作價約93.94億元。

多個CCL成分屋苑呎價跌穿去年底水平



二手樓價指數回軟，中原地產研究部稱，今年底多個CCL成分屋苑呎價已跌穿去年底水平，集中為各區二線屋苑；其中，新界東CCL成分屋苑跌幅普遍較明顯，並集中於大埔區。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27726點，較昨日恒指收市高水218點。

￭ ADR港股比例指數報27623點，較港高115點。

￭ 機管局扣留香港航空7架閒置飛機，或拍賣以抵債。運房局稱不排除再縮減港航營運規模。

￭ 中鐵(00390)旗下公司以93.16億人民幣，售中鐵高速51%股權及相關債權。

￭ 柳傳志據報將正式卸任聯想控股(03396)董事長一職。

￭ 五菱汽車(00305)與獨立第三方商討集資，或涉供股。

￭ 海爾智家(600690.SH)：探討私有化海爾電器((01169)，海爾電器或退市。

￭ 卓悅(00653)發盈警，預期年度虧損將大幅增加。

￭ 上海電氣(02727)：未就分拆上市有任何方案。

￭ 譽宴(01483)按每股1.53元配售1.17億股，淨籌1.77億元。

￭ 世紀集團(02113)遭控股股東減持2.25億股，相當於已發行股本28%。

￭ 安領(08410)獲准本月24日轉主板上市。