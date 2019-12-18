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一如市場所料，美國聯儲局於12月11日議息後宣布維持聯邦基金利率在1.5厘至1.75厘區間不變，議息聲明並刪除了「前景不明朗」的措詞。然而，局方仍預估美國明年經濟增長僅2%(比今年預測的2.2%低)，2021年及2022年分別再微降到1.9%和1.8%。至於今明兩年預測利率中位數，則由9月時的1.875厘調低至1.625厘，2021年從2.125厘下調到1.875厘。換言之，局方暗示2020年都不會減息。

聯儲局展望明年經濟增長輕微放緩，調低利率中位數屬「合理預測」，雖然局方提及，除非通脹出現顯著和持續的變化，明年底前利率將維持不變。主席鮑威爾在議息後記者會表示，局方對於通脹長期不振亦感意外，尤其是今年已連續3次合共減息0.75厘，甚至重推買短債(QE)措施，但通脹一直未能達到2%的目標。

鮑威爾指出，回顧過去50年，每當勞工市場人手短缺和低失業率，通脹都會即時上升，可是，現今失業率維持在近半世紀的低水平超過一年，通脹依然未見升溫，鮑公唯有「解釋」，低失業率與高通脹之間的相關性愈來愈弱，兩者關係就算不致完全斷裂，亦已經變得極之微弱(a very faint one)。

值得一提的是，鮑威爾發言時，首先向上周日(8日)以92歲高齡逝世的聯儲局前主席伏爾克(Paul Volcker，任期1979至1987年)致敬，他讚揚伏爾克最為人稱道的功績就是降伏了當年雙位數字的通脹，並奠下今天經濟繁榮及物價穩定的基礎。惟通脹這頭「猛獸」可能遭伏爾克重創，在鮑威爾三度減息與買債幫助下尚未復勇。

再看QE力度比聯儲局狠得多的歐洲和日本，甚且實施負利率，但通脹亦無「起色」，低通脹或成為經濟頑疾。

港股方面，周一恒指低開157點，迅即跌至27473點，之後急彈上27715點高位才反覆回軟，收報27508點，全日下挫179點。

中美雙方上周五深夜先後宣布達成第一階段貿易協議，由於恒指上周四已偷步炒作有關消息，兩個交易日(12日及13日)共錄得1042點(3.9%)漲幅，並升越以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂，昨天顯然只是短線超買回調。

本欄上周二提到，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，與顯示弱勢股沽壓的弱勢股指數，9月開始已互相兩度「換莊」，當天強指又升穿弱指，上周五更突破40%關鍵水平。

此外，附【右圖】所見，12月6日有46個，即逾半數行業的上升動力高於5日前，屬1個月來表現最好；一星期後，上升動力高於5日前的行業數目在基數已擴大的市況中仍增至69個，代表大市動力明顯改善。

以上兩個指標都足可支持恒指整固後再創出本月新高。

信報投資研究部

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