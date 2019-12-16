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今日 11:41 中國財經

國盛料明年中國多數省市償債壓力增大

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中國國盛證券發表報告，指對全國31個省市2020年地方政府還本付息壓力估算顯示，除上海市整體償債壓力有所減小外，其餘各省市償債壓力均增大。從增長幅度看，吉林、青海、貴州償債壓力顯著增大，較2019年提升超過25個百分點，內蒙古、甘肅和雲南提升超過20個百分點。

報告稱，上述口徑包括了地方政府債和城投債。按計算，貴州和青海2020年地方債和城投債償債壓力較大，均超過70%。從利息保障倍數來看，青海、甘肅和貴州較低，均低於3倍。重慶、廣西和天津低於4倍。而上海、廣東、河北和山西利息保障倍數較高，均超過10倍。

債務結構方面，明年全國各省市城投債還本付息額共計2.85萬億元(人民幣．下同)，地方債還本付息額共計2.82萬億元，二者體量相當，但各省市之間分化明顯。

明年地方債到期量較2019年增長較多，是各省市償債壓力增大的主要因素。除河北、陝西、湖南、寧夏、山東2020年還本付息總額中城投債佔比較2019年有所提升，西藏與上年持平外，其餘各省市佔比均有所下降。

從城投債還本付息額變動看，明年西藏、河北、雲南城投債還本付息額增長較快，增速均超過50%，吉林、山西、福建、江西和天津增速超過40%。陝西、寧夏、浙江增速超過30%。而上海、海南城投債還本付息額下降超過30%。

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