中國財經

中國11月份工業增加值及零售增速勝於市場預期，增速均創五個月新高；固定資產投資則符預期。

國家統計局公布，11月份，全國規模以上工業增加值按年增長6.2%，高於市場預期的增長5%，增速按月加快1.5個百分點。首11個月，規模以上工業增加值升5.6%，略高於市場預期升5.5%，增速與首10個月持平。

首11個月，全國固定資產投資53.37萬億元(人民幣‧下同)，按年增長5.2%，符合市場預期，增速與首10個月持平。全國房地產開發投資12.13萬億元，增長10.2%，增速較首10個月回落0.1個百分點；基礎設施投資增長4%。

11月份，社會消費品零售總額3.81萬億元，按年升8%，高於市場預期的升7.6%，增速比10月加快0.8個百分點。首11個月，社會消費品零售總額37.29萬億元，按年增長8%，符合市場預期。

國家統計局表示，11月份，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，各地認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作，主要經濟指標好於預期，國民經濟保持穩中有進發展態勢。

國統局指出，當前國際環境不穩定不確定因素增多，世界經濟貿易增長繼續放緩，國內經濟下行壓力依然較大。下階段，全面貫徹落實中央經濟工作會議決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，加快建設現代化經濟體系，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，推動高質量發展。