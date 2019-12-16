中國財經

人民銀行公開市場今日連續第19日暫停逆回購操作。

今日無逆回購到期，但有2860億元人民幣中期借貸便利(MLF)到期。

路透統計，本周人行公開市場仍無逆回購到期，上周六(14日)到期的2860億元MLF因逢周末，順延至今日。