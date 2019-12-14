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中美達成首階段貿易協議，香港中華廠商聯合會會長吳宏斌預料，明年初的訂單將錄得單位數字的增長率。

吳宏斌指出，受過去一年多的貿易戰困擾，香港整體出口和轉口下跌，認為中美貿易談判取得突破和減少關稅是好事，相信中美最終簽署首階段協議的機會很大。

他又稱，隨着買家對貿易談判前景恢復信心，加上中國產品和服務有一定優勢，相信有助明年本港經貿情況，希望美國的懲罰性關稅措施盡快全面取消。

不過，吳宏斌擔心美國總統特朗普反口、不執行協議，目前仍須要觀察有關措施是否能落實。