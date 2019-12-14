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中美達貿協 鍾國斌料商家生意可改善

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中美就首階段貿易協議文本達成共識，預料下月簽署。自由黨黨魁鍾國斌表示，樂見中美達成協議，相信商家的生意應可改善，出貨能夠較穩定。

鍾國斌出席電台節目時表示，倘若美方如期明日增加15%關稅，再加上之前已加徵的關稅，業界根本「無得做」。他又稱，中國承諾加大採購美國的農產品是中方的大讓步，認為美國是贏到盡，但可以平衡人民幣貶值的情況。

對於未來中美貿易關係的發展，鍾國斌認為，仍要視乎美國總統特朗普是否遵守承諾，因對方是善變的人，隨時可以推翻協議，因此仍要視乎事態發展。

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