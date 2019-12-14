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中美就首階段貿易協議文本達成一致。分析師認為，貿易談判整體向積極方向發展，取得階段性成果，避免爭端再升級，並有望緩減對全球和中美的經濟衝擊，不過，協議在執行上有較大不確定性。

野村全球市場研究團隊認為，直接降低9月的部分關稅，產生的影響將積極，但屬微不足道；由於計劃將1200億美元清單的15%額外關稅降至7.5%，故12個月內對中國國內生產總值(GDP)增長或會相應地降低0.05個百分點。但是，仍存在很大不確定性，包括執行方面的變化，令商業信心和投資或難以真正反彈。

光大證券宏觀研究團隊初步估計，削減關稅將提升中國明年總出口增速0.5個百分點；利潤因此改善的行業包括電子及通訊設備製造業、文教體育用品製造業、服裝及其他纖維製品製造業。同時，關稅豁免已抵消首批負面影響的35%，令計算關稅率從去年12月的24.9%下降至今年10月的16.7%，會進一步改善中國出口。

該行指出，據目前豁免通過情況，對中國依賴度更高的商品豁免申請，或更容易獲通過。中國從美國進口的農產品將大幅增加，有機會降低依賴美國進口的企業成本。同時，關於知識產權、技術轉讓、金融開放等方面的協議，也會促進中國技術創新，提高生產力，促進經濟與資本市場更加健康發展。