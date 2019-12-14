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挪威最大電訊商挪威電訊(Telenor)表示，在5G網絡建設中將繼續使用中國供應商華為公司的設備，同時新增瑞典的愛立信公司為5G供應商。

早前有報道指，挪威電訊將在5G建設排除華為。挪威電訊總裁布雷克指出，沒有理由推遲與華為的合作，他們未來4至5年內將改造網絡，將繼續使用華為的設備來維護4G網絡，並將部分地區網絡升級到5G。

挪威電訊指出，保持華為和愛立信兩個供應商的原因，是用戶對數據流量的需求逐年增加，必須對整個網絡進行現代化改造。改造將與5G的發展同時進行，大約需要4至5年時間。